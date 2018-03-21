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На Украинскую антарктическую станцию отправляются две экспедиции

В Киеве провели 23-ю антарктическую экспедицию
20:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Укринформ В Киеве провели 23-ю антарктическую экспедицию / Фото Юлии Овсянниковой

Новости Украины: Именно благодаря антарктическим исследованиям Украина является полноценным участником международных научных программ.

На этом акцентировала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время церемонии отправки 23-й Украинской антарктической экспедиции, которая уже завтра, 22 марта, отбудет на годовую зимовку на станцию Академик Вернадский, - сообщает корреспондент Укринформа.

"От правительства Украины я хотела бы подчеркнуть, насколько это важная для нас программа - для Украины, для ее будущего, для того, чтобы мы были полноценным международным игроком в целом ряде международных программ, связанных с климатом, обеспечением водой, природными ресурсами, которые будут открываться, возможно, даже для ближайшего будущего человечества в целом на этой планете", - сказала Гриневич.

Она отметила, что 22 года подряд Украина продолжает антарктическую программу.

"Мы в действительности являемся членами довольно элитного клуба 30-ти стран, имеющих собственную станцию, на которой проводится много исследований. Что для нас очень важно, чтобы эта станция также смогла еще в большей степени интегрироваться в международное пространство антарктических исследований, чтобы об этом знали во всех признанных международных журналах, чтобы все больше украинских научных работников могли приобщиться к этому процессу", - подчеркнула министр.

Она добавила, что именно с этим стремлением связано обновление руководящего состава Национального антарктического научного центра, поздравив пользуясь случаем Евгения Дикого, который возглавил центр, и поблагодарив бывшего руководителя Валерия Литвинова, который остается в его руководстве и много лет работал на то, чтобы эта программа была сохранена и развивалась дальше.

По словам министра, существуют много вызовов, связанных с финансированием программы.

"Вся антарктическая программа на год - это 72 млн грн. И к чести центра надо сказать, что им удалось в результате проведенных тендерных процедур сэкономить определенную часть средств, которые мы хотим инвестировать в улучшение состояния станции, которое есть на сегодня", - уточнила она.

Министр поблагодарила семьи участников экспедиции, "потому что это очень долгая разлука". А самим участникам пожелала здоровья, много сил, меньше всего неожиданных ситуаций, чтобы все удалось, и все планы были воплощены.

В то же время и.о. директора НАНЦ Евгений Дикий подчеркнул, что украинская антарктическая программа - "это не просто клуб".

"Такие маркеры, как исследование в полярных регионах, исследование Мирового океана и исследование космоса - это три маркера, отделяющие страны первого мира от стран третьего мира. И наша полярная станция Академик Вернадский, антарктический научный центр и это направление исследований - это один из коготков, которым мы цепляемся именно в "золотом миллиарде", в первом мире. Если мы видим себя в той части мира, где есть Илон Маск, где будут покорять Марс, то полярные исследования - это именно один из этих маркеров", - сказал Дикий.

Он добавил, что вылет экспедиции назначен на 5 часов утра из Жулян: "Они летят через Рим в Сантьяго-де-Чили, а затем в самый южный город Чили - Пунта-Аренас. Оттуда уже корабль 4 сутки через пролив Дрейка будет идти к нашей станции".

Руководитель зимовки, один из опытнейших полярников, участник первой украинской экспедиции Виктор Ситов представил свою команду из 12-ти человек, в которой 9 - опытных зимовщиков, трое новичков. В команде - 7 научных работников, 5 ее членов будут заниматься жизнеобеспечением.

С ними, по словам Дикого, отбывает и сезонный отряд, который будет работать 18 суток. Это 12 исследователей, которые в круглосуточном режиме будут отбирать образцы, заявки на которые подали около двух десятков украинских научно-исследовательских институтов.

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Новости Украины, Академик Вернадский, Антарктида, Лилия Гриневич, НАНЦ, Экспедиция.
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