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Участники АТО смогут получить бесплатное высшее и профтехническое образование

Украинские военные
11:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Президент Петр Порошенко подписал закон о предоставлении господдержки участникам боевых действий, лицам с инвалидностью и детям получение высшего образования.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной поддержки участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования" (№ 2300-VIII).

Как сообщает в четверг пресс-служба президента Украины, закон направлен на обеспечение единых принципов предоставления участникам боевых действий (независимо от оснований предоставления соответствующего статуса), лицам с инвалидностью вследствие войны и детям государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

"Законом предоставлено право на государственную целевую поддержку для получения профессионально-технического и высшего образования в таких учебных заведениях всем категориям участников боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и детям. В частности, такая государственная помощь будет оказана лицам, принимавшим непосредственное участие в антитеррористической операции, в том числе в составе добровольческих формирований, которые в дальнейшем были включены в состав Вооруженных сил Украины и других законных военных формирований и правоохранительных органов, участникам боевых действий на территории других стран", - сказано в сообщении.

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Государственная целевая поддержка для получения профтехнического и высшего образования предоставляется в виде: полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов; льготных долгосрочных кредитов для получения образования; социальной стипендии; бесплатного обеспечения учебниками; бесплатного доступа к сети Интернет, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях; бесплатного проживания в общежитии; других мероприятий, утвержденных Кабинетом министров Украины.

Соответствующие изменения внесены в законы Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", "О профессионально-техническом образовании", "Об охране детства", "О высшем образовании".

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла данный закон 27 февраля 2018 года. за соответствующий законопроект №6298 во втором чтении м в целом проголосовало 240 народных депутатов.

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Новости Украины, Высшее образование, Господдержка, Дети, Лица с инвалидностью, Петр Порошенко, Получение, Профессионально-техническое образование, Участники боевых действий.
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