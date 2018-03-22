Выезд ребенка за границу: разрешений от "алиментщиков" больше не нужно

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что лицо, имеющее задолженность по выплате алиментов свыше 6 месяцев, лишается права решать вопрос о выезде ребенка за границу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Обращаем ваше внимание на еще одну важную новацию закона #ЧужихДітейНеБуває: если должник не платит алименты больше 6 месяцев, то он лишается права решать вопрос о выезде ребенка за границу", - отметил Петренко.

Он прибавил, что теперь на границе достаточно будет предъявить справку госисполнителя о задолженности установленного образца.

Министр отмечает, что такая справка выдается в течение 10 дней по требованию взыскателя и действительна в течение одного месяца со дня выдачи.