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Выезд ребенка за границу: разрешений от "алиментщиков" больше не нужно

Мама и ребенок
15:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что должника по алиментам лишат права решать вопрос о выезде ребенка за границу.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что лицо, имеющее задолженность по выплате алиментов свыше 6 месяцев, лишается права решать вопрос о выезде ребенка за границу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Обращаем ваше внимание на еще одну важную новацию закона #ЧужихДітейНеБуває: если должник не платит алименты больше 6 месяцев, то он лишается права решать вопрос о выезде ребенка за границу", - отметил Петренко.

Он прибавил, что теперь на границе достаточно будет предъявить справку госисполнителя о задолженности установленного образца.

Петренко сообщил, сколько неплательщиков алиментов объявили в розыск

Министр отмечает, что такая справка выдается в течение 10 дней по требованию взыскателя и действительна в течение одного месяца со дня выдачи.

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Новости Украины, Алименты, Выезд ребенка за границу, Должники, Минюст, Павел Петренко.
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