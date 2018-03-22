В Минобороны сообщили, когда стартует весенняя призывная кампания

Со 2 апреля в Украине стартует весенняя призывная кампания, которая продлится до 31 мая. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник Главного управления персонала — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Артур Артеменко.

"Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 млн грн объемов расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии", — сказал Артеменко.

В Министерстве обороны Украины заявили о достаточном количестве человеческого ресурса для проведения весеннего призыва.

"Мы анализировали эту цифру, были даже мысли, снизить призывной возраст: юноша - он не обременителен семьей, работой или карьерой, но отвергли эти мысли, поскольку призывного ресурса достаточно", - сказал Артеменко.

Напомним, кабинет министров утвердил численность украинцев, которых призовут на срочную военную службу в апреле-мае 2018 года в количестве 15 тыс. 190 человек, и выделил на эти цели 54,9 млн грн.