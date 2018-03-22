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Украинские ПВО привели в боевую готовность

В ВВС ВСУ продемонстировали маршрут провокационного полета российских истреителей
18:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ВВС ВСУ

Новости Украины: Силы и средства украинской ПВО были приведены в боевую готовность после провокации РФ.

Силы и средства Воздушных сил Вооруженных сил Украины в четверг зафиксировали провокационные действия со стороны воздушной компоненты Воздушно-космических сил РФ второй раз за март текущего года, сообщается на странице командования Воздушных сил в соцсети Facebook.

"Истребительная и бомбардировочная авиация страны агрессора осуществляла вылеты из аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 км к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции. Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществила полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного моров по отработке определенных условных заданий по нанесению ударов", - говорится в сообщении.

В командовании Воздушных сил ВСУ считают, что такие действия авиации РФ вызваны прежде всего реакцией на проведение очередного этапа командно-штабных тренировок в Воздушных силах ВСУ и с целью условной отработки блокады пролива Босфор.

"Выявив угрозу со стороны страны-агрессора все определенные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность, чтобы предоставить отпор в случае применения авиации Воздушно-космических сил РФ. Воздушные силы ВСУ несут круглосуточное дежурство", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, ВВС ВСУ, ВСУ, Крым, Российские истребители.
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