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Киевсовет присвоил аэропорту "Киев" имя Игоря Сикорского

Аэропорт "Жуляны"
05:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости Украины: В четверг депутаты Киевского городского совета приняли решение "О присвоении коммунальному предприятию Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени авиаконструктора Игоря Сикорского.

"22 марта, на заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение "О присвоении коммунальному предприятию Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского", – говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации в четверг.

В информации уточняется, что докладчиком по данному вопросу выступил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

"Мы прошли все процедуры по присвоению аэропорту "Киев" (Жуляны) имени авиаконструктора Сикорского. Мы имеем согласие трудового коллектива, комиссия по вопросам наименований поддержала эту инициативу, общественные обсуждения пройдены. Три профильные комиссии Киевсовета поддержали этот проект решения", - сообщил он.

"Теперь аэропорт будет носить название КП Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского", – сказано в сообщении.

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Новости Украины, Аэропорт, Жуляны, Игорь Сикорский, Киев.
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