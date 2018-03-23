У ЕС нет претензий к темпам имплементации законов Украины

В Европейском Союзе не имеют претензий о ходе выполнения графика имплементации законодательства Украины к законодательству ЕС. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов в ходе рабочей поездки в Херсонскую область в четверг.

"В действительности они (в ЕС – прим. ред.) хорошо проинформированы, и, конечно, следят и помогают нам там, где по каким-то причинам у нас еще не до конца имплементированы нормы (что действуют в ЕС –прим. ред.). Определенные из них в действительности должны быть имплементированы позже. Претензий (от ЕС – прим. ред.) с точки зрения имплементации нет", - сказал Петухов.

По его словам, график имплементации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза растянут на несколько лет, и в нем есть определенные приоритеты.

"Поэтому они наблюдают, мы общаемся и работаем в ежедневном таком рабочем режиме по всем вопросам. Сейчас какого-то вопроса, который бы вызывал в них большую обеспокоенность, нет", - отметил заместитель министра юстиции.