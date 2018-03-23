Пасха 2018: лучшие идеи, как красиво красить яйца на Воскресения Христова

В наше время в канун Воскресения Христова в магазинах множество различных красителей, наклеек, пленок, блесток и другого декора для пасхальных яиц. Предлагаем вам лучшие идеи украшения яиц: с красителями и без.

Для того чтобы покрасить яйца покупными пищевыми красителями достаточно просто развести краску в воде и поместить в нее яйца на 10-20 минут. В зависимости от концентрации красителя, можно сделать яйца в пастельных оттенках или ярких насыщенных цветов.

Эффект градиента

Чтобы создать красивый эффект градиента (плавного перехода цвета), необходимо поместить с помощью половника более половины яйца в краску на 3 минуты, при этом постоянно слегка поднимать и опускать яйцо, потом поднять его до половины и оставить на 5 минут приподнимая и опуская, а последние десять минут подержать только нижнюю часть яйца в краске.

Полосатые яйца

Разведите несколько стаканов краски с разной концентрацией и поочередно опускайте в них яйца на разные уровни.

Расписные яйца

Разрисовать яйца можно обычной гуашью и карандашом, главное чтобы грифель был мягким.

Кружевные яйца

Красим яйца на Пасху с красивым кружевным эффектом: заверните яйцо в кружевную ткань и опустите на 10 минут в раствор с краской. Снимите ткань - готово!

Яйца с блестками

Украшаем яйца блестками: их можно купить в отделах с пасхальным декором или в косметических магазинах - рассыпные блестки для макияжа или маникюра, но в этом случае их необходимо тщательно стряхивать и следить чтобы они не попали в пищу. ту часть яйца которую вы хотите покрыть блестками необходимо намазать клеем или белком и обмакнуть в блестки рассыпанные на блюдце. На поверхности яйца также можно нарисовать орнаменты или рисунки кистью с клеем или белком и также обмакнуть в блестки и стряхнуть лишнее. Главное осторожно брать яйцо пока клей не высохнет. Смотрите также идеи поделок своими руками на Пасху, которые мы подготовили для наших читателей.

Яйца в посыпке

Разноцветные посыпки можно использовать не только для декора пасхальных куличей, но и самих яиц. Просто обмакните яйцо в белок и опустите в блюдце с посыпкой.

Яйца с рисунками

Нанесите на яйцо различные узоры из изоленты. Поочереди окунайте яйцо в краску и снимайте кусочки изоленты - экспериментируйте!

Нитки

Обмажьте пасхальное яйцо тонким слоем клея и обмотайте разноцветными нитками.

Яйца с узорами

Красивый эффект можно получить с помощью обычных фломастеров и маркеров: достаточно выбрать понравившийся узор и перерисовать его тонким маркером на яйцо.

Эффект мозаики

Как покрасить яйца с эффектом мозаики? Очень просто - побейте скорлупу ложечкой перед тем, как выдержать яйцо в красителе и оригинальные яйца к праздничному столу готовы! Украшать яйца на Пасху можно всей семьей и даже с детьми. Узнайте также, что можно подарить детям на Пасху – лучшие идеи своими руками.