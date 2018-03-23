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ГФС и Международная организация по миграции подписали меморандум

Таможня
16:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: ГФС и Международная организация по миграции договорились сотрудничать в таможенной сфере.

И.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан и глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) Лотар Вайс подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому ведомства договорились проводить регулярные консультации о модернизации таможен и упрощении формальностей при пересечении границы.

"Меморандум не только закрепляет наши общие наработки за последние годы, но и открывает новые возможности для сотрудничества в сфере управления границами. В частности, в направлении повышения квалификации работников таможенных органов, развития таможенной инфраструктуры, в первую очередь, пунктов пропуска, и оснащения таможенных органов современными техническими средствами таможенного контроля", - цитирует М.Продна пресс-служба ГФС на сайте.

Меморандум также предусматривает гармонизацию процедур, их адаптацию к практикам Европейского Союза и усиление межведомственного контроля в сфере управления границей, указывает ведомство в своем сообщении.

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Новости Украины, Государственная фискальная служба, ГФС, Международная организация по миграции, Мирослав Продан, МОМ, Украина.
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