Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко представил нового руководителя Волынской области Порошенко представил нового руководителя Волынской области
Новости: В СБУ заявили о продолжении АТО на Донбассе В СБУ заявили о продолжении АТО на Донбассе
Новости: Усик готовится к бою с Гассиевым на пляже Барселоны Усик готовится к бою с Гассиевым на пляже Барселоны
Новости: Пасха 2018: лучшие идеи, как красиво красить яйца на Воскресения Христова Пасха 2018: лучшие идеи, как красиво красить яйца на Воскресения Христова
X

В субботу состоится первое пробное ВНО по украинскому языку

ВНО 2018
17:07 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Телеграф

Новости Украины: В этом году для участников пробного внешнего независимого оценивания будет действовать специальный онлайновый сервис для определения результатов тестирования.

В субботу, 24 марта, пройдет пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

"Пробное тестирование начнется в 11:00. Допуск к пунктам проведения пробного ВНО будет длиться с 10:15 до 10:50 и будет осуществляться по паспорту (или другому документу, удостоверяющему личность), приглашению. Адрес пункта тестирования указан в приглашении, которое размещено в личном кабинете каждого участника пробного ВНО на сайте соответствующего регионального центра", - говорится в сообщении.

Пробное внешнее независимое оценивание по другим предметам состоится 31 марта.

Как и в прошлом году, в этом году для участников пробного внешнего независимого оценивания будет действовать специальный онлайновый сервис, с помощью которого можно определить результат тестирования. Сервис будет доступен с 24 марта на сайте Украинского центра оценивания качества образования и в личных кабинетах участников пробного ВНО, созданных на сайтах региональных центров.

Ознакомиться с результатами пробного ВНО и загрузить карточку участника по украинскому языку и литературе можно будет 30 марта 2018 года, по другим учебным предметам - 6 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Внешнее независимое оценивание, ВНО, ВНО-2018, Пробное ВНО, Украина, Украинский центр оценивания качества образования.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

У ЕС нет претензий к темпам имплементации законов Украины В Минобразования пообещали обеспечить начальную школу новыми учебниками Украина переходит на летнее время: когда нужно переводить часы

Последние новости

Биатлон. Результаты женского спринта в Тюмени Крупный град доставил американским автолюбителям немало хлопот (Видео) В Калифорнии протестуют из-за того, что полиция застрелила мужчину
Сегодня читают
01 Погода на выходные: в Украине начинается потепление
02 В ЕС отреагировали на задержание Савченко
03 Американский ученый объяснил, почему смерти не существует
04 Усик обратился к Илону Маску
05 В Африке ученый заново "открыл" Марс
Новости сегодня
18:00 Решение по иску ПриватБанка положительно скажется на делах в украинских судах
17:56 Эволюция стиля: как выглядела легенда кино Софи Лорен в разные годы (Фото)
17:53 Глава МИД Украины задекларировал доходы за 2017 год
17:47 Месси может пропустить матч с Италией
17:43 Комитет ПАСЕ посетил НАПК для обсуждения е-декларирования
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко в суде объявила голодовку Савченко в суде объявила голодовку
Новости: В Госдепе США назвали условие выживания Украины В Госдепе США назвали условие выживания Украины
Новости: Погода на выходные 24-25 марта: в Украине начинается потепление Погода на выходные: в Украине начинается потепление
Новости: Витамин В14 улучшает память и снижает холестерин Витамин В14 улучшает память и снижает холестерин
Добавить комментарий
0