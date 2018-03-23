Новый омбудсмен собирается в Крым и на Донбасс
Новости Украины: Людмила Денисова заявила о намерениях посетить оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует побывать на оккупированных территориях востока Украины и в аннексированном Крыму.
Об этом она заявила в пятницу на встрече с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев по вопросам операций Джорджем Окот-Оббо и директором Бюро Европы УВКБ ООН Паскалем Моро, сообщает сайт омбудсмена.
"Планирую побывать и на оккупированных территориях востока Украины, и в аннексированном Крыму", - отметила она.
Во время разговора в Офисе омбудсмена шла речь о перспективах сотрудничества Уполномоченного с УВКБ ООН относительно защиты прав беженцев, искателей убежища и внутренне перемещенных лиц.
Денисова проинформировала международных партнеров об участии омбудсмена в усовершенствовании действующего законодательства в этой сфере.
"Как председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, я активно участвовала в разработке законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельными категориями граждан", который теперь зарегистрирован в парламенте. Принятие данного закона обеспечит урегулирование ситуации в сфере назначения и выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам, а также гражданам, проживающим на неконтролированных территориях", - отметила Уполномоченный по правам человека.
Денисова рассказала также о практических шагах Секретариата Уполномоченного относительно решения проблемных вопросов беженцев и ВПО. Особое внимание было уделено порядку пересечения линии столкновения на территории Донецкой и Луганской областей, а также проезда на и из оккупированной украинской территории.
Представители УВКБ ООН выразили свою поддержку приоритетной деятельности омбудсмена и заявили о готовности тесно координировать совместную деятельность в вопросах защиты прав беженцев и ВПО.
В Крыму и в Донбассе ребята разберутся и без нее. А Людмила Денисова больше нужна в Украине, в маленьких селах и бедных семьях!