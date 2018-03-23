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Новый омбудсмен собирается в Крым и на Донбасс

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова
17:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Людмила Денисова заявила о намерениях посетить оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует побывать на оккупированных территориях востока Украины и в аннексированном Крыму.

Об этом она заявила в пятницу на встрече с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев по вопросам операций Джорджем Окот-Оббо и директором Бюро Европы УВКБ ООН Паскалем Моро, сообщает сайт омбудсмена.

"Планирую побывать и на оккупированных территориях востока Украины, и в аннексированном Крыму", - отметила она.

Во время разговора в Офисе омбудсмена шла речь о перспективах сотрудничества Уполномоченного с УВКБ ООН относительно защиты прав беженцев, искателей убежища и внутренне перемещенных лиц.

Денисова проинформировала международных партнеров об участии омбудсмена в усовершенствовании действующего законодательства в этой сфере.

"Как председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, я активно участвовала в разработке законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельными категориями граждан", который теперь зарегистрирован в парламенте. Принятие данного закона обеспечит урегулирование ситуации в сфере назначения и выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам, а также гражданам, проживающим на неконтролированных территориях", - отметила Уполномоченный по правам человека.

Денисова рассказала также о практических шагах Секретариата Уполномоченного относительно решения проблемных вопросов беженцев и ВПО. Особое внимание было уделено порядку пересечения линии столкновения на территории Донецкой и Луганской областей, а также проезда на и из оккупированной украинской территории.

Представители УВКБ ООН выразили свою поддержку приоритетной деятельности омбудсмена и заявили о готовности тесно координировать совместную деятельность в вопросах защиты прав беженцев и ВПО.

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Новости Украины, Донбасс, Крым, Людмила Денисова, Омбудсмен, Права человека, Украина.
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1 Комментарий
  • Taras 23.03.2018 17:55

    В Крыму и в Донбассе ребята разберутся и без нее. А Людмила Денисова больше нужна в Украине, в маленьких селах и бедных семьях!

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