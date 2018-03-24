Создание в Украине центров реабилитации будет поддерживаться государством

Бюджетный комитет Верховной Рады будет инициировать государственную поддержку создания в Украине центров реабилитации инвалидов и участников АТО.

Об этом сегодня заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Андрей Павелко во время выездного заседания комитета в Житомире.

Участникам заседания продемонстрировали приоритетные проекты, которые планируют реализовать в этом году. Члены комитета ознакомились с ходом реконструкции Центра вертебрологии, на базе которого создают Центр реабилитации. Здесь планируют проводить комплексную реабилитацию участников антитеррористической операции: медицинскую, физическую, психологическую и социальную. Целый этаж будет отведен для проведения водных процедур.

«Такие объекты очень необходимы нашим бойцам, которые проходят реабилитацию после военных действий, ранений, и очень важно, чтобы эффективно использовались инструменты финансирования. Бюджетный комитет парламента будет инициировать государственную поддержку создания в Украине центров реабилитации инвалидов и участников АТО», - подчеркнул Павелко.

По его словам, «в Житомире это - хороший пример того, как областное финансирование совместно с Государственным фондом регионального развития вложили средства в такой объект, и Житомирщина получила прекрасную возможность для реабилитации бойцов».

«Прежде всего целью было вернуть в государственную собственность этот центр, и это было сделано ... Уверен, что через некоторое время мы сможем присутствовать на открытии и видеть, как военные проходят реабилитацию», - сказал народный депутат.

Сейчас в житомирском Центре вертебрологии, на базе которого создают Центр реабилитации инвалидов и участников АТО, прокладывают электрические сети и обустраивают первый этаж и подвал. Также продолжается монтаж физиотерапевтического отделения на втором этаже. Центр реабилитации инвалидов и участников АТО планируют открыть уже в этом году.