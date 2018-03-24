Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко благодарен США за увеличение средств на поддержку Украины Порошенко благодарен США за увеличение средств на поддержку Украины
Новости: Тимошенко прокомментировала арест Савченко Тимошенко прокомментировала арест Савченко
Новости: Слова Шевченко после матча с Саудовской Аравией Слова Шевченко после матча с Саудовской Аравией
Новости: Организаторы Каннского кинофестиваля запретили селфи на красной дорожке Организаторы Каннского кинофестиваля запретили селфи на красной дорожке
X

Переход на летнее время: как и когда нужно переводить часы

Летнее время
08:29 Сегодня Телеграф
Фото: Телеграф

Новости Украины: В ночь с субботы на воскресенье, 25 марта, Украина перейдет на летнее время.

Согласно постановлению Кабинета Министров, переход на летнее время в Украине уже более 20 лет осуществляется в последнее воскресенье марта.

В 2018 году перевод часов состоится в ночь на 25 марта.

Переход на летнее время в Украине произойдет традиционно в последние выходные первого месяца весны – в ночь с 24 на 25 марта, так как следующие выходные разделены разными месяцами – 31 марта (суббота) и 1 апреля (воскресенье).

Сам перевод часов происходит в 3 часа ночи на час вперед, поэтому чтобы быть в курсе правильного времени, стоит заранее перевести стрелки часов. Благо это будет воскресенье, и проспать на работу не получится, но спать придется на час меньше.

Вместе с Украиной на летнее время перейдут более 110 стран мира, в том числе и страны ЕС. Хотя Европарламент в феврале и призвал Еврокомиссию выступить с предложением об отмене перехода на летнее и зимнее время – там этот вопрос также до сих пор не решен, как и в Украине.

Не осуществляют переход на летнее время только Исландия и Беларусь.

По мнению медиков, перевод часов на летнее время может негативно влиять на здоровье. В частности, смена биологических ритмов вызывает сбои в работе организма. В первую очередь, речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях: возрастает риск инсульта.

Кроме того, исследования показали, что именно в дни перехода на летнее время приблизительно на 10% возрастал риск смертности по причине ДТП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, 25 марта, Когда Украина переходит на летнее время, Летнее время, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В СБУ заявили о продолжении АТО на Донбассе Климкин: Донбасс не будет иметь будущего, пока Россия не покинет регион Пасха 2018: лучшие идеи, как красиво красить яйца на Воскресения Христова

Последние новости

Улыбка до ушей: прикольные гифки для хорошего настроения Melovin поделился в Instagram снимками из новой фотосессии Ибрагимович: Если захочу, то поеду на чемпионат мира
Сегодня читают
01 Уехавший из Украины конструктор завода Zbroyar представил новую винтовку (Видео)
02 Новейшие украинские автобусы засветились в Польше (Видео)
03 Ученые объяснили уникальную живучесть тараканов
04 Украина - Саудовская Аравия: 1:1: события матча (Видео)
05 Кличко рассказал о своих политических амбициях
Новости сегодня
09:30 Позитивное настроение: забавные ситуации, которые вас очень рассмешат
09:22 "Канзас" Михайлюка вышел в четвертьфинал Мартовского безумия
09:22 Самые красивые десерты в мире, которые делают в Японии (Фото)
09:15 Представители стран Корейского полуострова договорились о встрече
09:11 Свитолина с победы над Осакой стартовала на турнире в Майами
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сборная Украины сыграла вничью с Саудовской Аравией Сборная Украины сыграла вничью с Саудовской Аравией
Новости: Суд арестовал Савченко на два месяца Суд арестовал Савченко на два месяца
Новости: Переход на летнее время: как и когда нужно переводить часы Украина 25 марта переходит на летнее время
Новости: Рецепт дня: мясной рулет с овощами и сыром Рецепт дня: мясной рулет с овощами и сыром
Добавить комментарий
0