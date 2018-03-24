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Министр юстиции рассказал о наказаниях для неплательщиков алиментов

Паспорта Украины
11:34 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По словам Павла Петренко, в Украине более, чем 600 тыс. неплательщиков алиментов.

В Украине запрет на выезд за границу имеют почти 100 тысяч должников по выплате алиментов.

Об этом в интервью "5 каналу" сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, кроме того запрет на управление транспортными средствами за неуплату алиментов имеют около 90 тыс. лиц, запрет на пользование оружием и на охоту – более 80 тыс. лиц.

По словам Петренко, в Украине более, чем 600 тыс. неплательщиков алиментов.

"Также мы ввели общественно полезные работы - для тех, кто, условно говоря, не имеет ничего официального и легальных доходов. По всей Украине составлено более 8 тысяч протоколов. (22 марта. - ред.) Соломенский суд впервые вынес решение и направил одного такого отца на 150 часов общественно-полезных работ", - сообщил министр.

По информации Минюста, сейчас в Украине примерно 3 млн. детей живут в неполных семьях и имеющих право на алименты или получают их. При этом каждое четвертое решение суда касается именно взыскания алиментов.

Когда сумма неуплаченных алиментов преувеличит сумму за полгода, к должнику применят ограничения до момента выплаты денег - в праве на выезд за рубеж, на вождение, на пользование огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощеною оружием, на охоту.

Того самого дня Министерство юстиции открыло Единый реестр злостных неплательщиков алиментов. Человека, который имеет долг по уплате алиментов, можно найти по фамилии и дате рождения.

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Новости Украины, Министр юстиции, Минюст, Неплательщики алиментов, Павел Петренко, Украина.
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