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Президент о роли СБУ в операции Объединенных сил

Армия
13:37 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Нынешняя годовщина Службы безопасности совпала по времени с процессом переформатирования антитеррористической операции.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что переход к операции Объединенных сил не уменьшает роль Службы безопасности Украины в прифронтовой зоне вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

Как передает корреспондент, об этом глава государства сказал во время выступления на торжествах по случаю 26-й годовщины создания Службы безопасности Украины, которые проходят на полигоне спецподразделения "Альфа" СБУ в Киевской области.

"Каждый год из 26-ти, в течение которых работает Служба безопасности Украины, является по-своему важным и по-своему особенным. Но не приходится даже дискутировать, что именно последние четыре года, самые важные, самые сложные, самые переломные. Мышцы, которые служба безопасности нарастила за эти годы, вселяют страх во врагов и уверенность в украинское общество. Служба безопасности Украины наконец стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан", - заявил Порошенко.

"Нынешняя годовщина Службы безопасности совпала по времени с процессом переформатирования антитеррористической операции. АТО для вас стало не просто школой жизни. АТО стало самой жизнью", - сказал Порошенко.

"Изменения, связанные с переформатированием антитеррористической операции, хочу подчеркнуть, никоим образом не означают уменьшения роли Службы безопасности Украины в регионе", - сказал Порошенко.

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Новости Украины, АТО, Объединенные силы АТО, Петр Порошенко, СБУ.
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