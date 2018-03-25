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Новости: Сегодня отмечают Благовещение Девы Марии у западных христиан Сегодня отмечают Благовещение Девы Марии у западных христиан
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Сегодня отмечают Благовещение Девы Марии у западных христиан

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Благовещение Девы Марии у западных христиан
08:01 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: 25 марта католическая церковь отмечает светлый праздник - Благовещение Девы Марии.

Благовещение Девы Марии - праздник, который  связанный с важным евангельским событием — возвещением архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от нее Спасителя.

В Евангелии от Луки рассказывается, как архангел Гавриил был послан Богом возвестить Марии, деве, обрученной с Иосифом, что ей предстоит зачать от Духа Святого и родить младенца Иисуса, который станет Мессией и наречется Сыном Божьим. Смущенная приветствием ангела Мария затем уверилась в правдивости его обещания и выразила свою веру словами: "Да будет Мне по слову твоему".

Начиная по крайней мере со 2 века Благовещение Девы Марии (Annunciation of the Virgin Mary) рассматривалось как первый в христианской истории акт искупления, в котором послушание Девы Марии уравновешивает непослушание Евы (толкование Иринея Лионского). Днем празднования Благовещения было установлено 25 марта, за девять месяцев до Рождества.

С 4 века существует и другое объяснение этой даты: искупление действительно должно было начаться с зачатия Христа в день весеннего равноденствия, который по традиции считали днем сотворения мира, и в месяц смерти и воскресения Христова (Пасхи). В Средние века отсчет дней в году нередко вели от дня Благовещения (в Англии этот обычай сохранялся до 1752).

Первые изображения сцены Благовещения относятся к 5 веку, и впоследствии Благовещение становится излюбленным сюжетом в христианском искусстве и постоянной темой византийских икон, средневековой скульптуры и ренессансной живописи.

Благовещение выпадает либо на дни Великого поста, либо на неделю пасхальных торжеств (Светлую седмицу). В зависимости от этого праздник каждый раз имеет особую литургию. Церковное празднование Благовещения не отменяется, если даже праздник приходится на Пасху (такое соединение великих праздников называется "Кириопасхой"), и тогда с пасхальными песнопениями соединяются песнопения Благовещения. Если Благовещение приходится на пост, то пост ради него ослабляется.

Название праздника "Благовещение Пресвятой Богородицы", установившееся в средние века как на Востоке, так и на Западе, появилось сравнительно позднее. Католическая Церковь после 2-го Ватиканского собора вернула ему более раннее название — Благовещение Господне (русские католики, ввиду непривычности подобного наименования для русской традиции, называют праздник просто "Благовещением").

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Новости Украины, 25 марта, Благовещение Девы Марии, Благовещение Девы Марии у западных христиан, Дева Мария, Католики, Католический праздник, Праздник.
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