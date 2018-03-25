Порошенко, Турчинов и Гройсман поздравили СБУ с праздником

Президент Украины Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов и премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравили работников Службы безопасности Украины и поблагодарили их за работу.

"Сотрудники Службы безопасности Украины – настоящие профессионалы, благодаря которым Украине удается противостоять гибридной войне и спецоперациям Кремля на территории нашего государства. Благодарен личному составу Службы за работу во имя победы и ради будущего Украины! – написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Турчинов на своем персональном сайте разметил поздравление украинской спецслужбы с профессиональным праздником.

"Искренне поздравляю с праздником весь личный состав Службы безопасности Украины! Хочу поблагодарить работников Службы, которые приложили невероятные усилия к освобождению пленных украинских военнослужащих и гражданских! Желаю вам всегда быть первыми – в работе и в жизни! Крепкого вам здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии! Пусть Господь благословит вас и ваши семьи!".

Премьер-министр Украины В.Гройсман в своем поздравлении отметил, что Служба безопасности сегодня переживает качественные трансформации, а также вводит новые подходы в работе по критериям партнеров Украины из Европейского Союза и НАТО.

"От имени Правительства и от себя лично поздравляю с профессиональным праздником! Желаю сотрудникам Службы безопасности Украины мирного неба, крепкого здоровья, выдержки и сил в противостоянии внешним и внутренним угрозам, благополучия и личного счастья. От вашей работы зависит будущее нашей страны", – подчеркнул премьер.

25 марта в Украине отмечается профессиональный праздник Службы безопасности Украины.