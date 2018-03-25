В СБУ опубликовали фильм, посвященный четырем годам проведения АТО (Видео)

В историческом видеофильме показывается роль спецслужбы в защите Украины в зоне АТО. Видео появилось в 26 годовщину создания СБУ. Служба безопасности Украины в четверг, 24 марта, опубликовала фильм, посвященный четырем годам проведения АТО. Видео обнародовано на канале спецслужбы в YouTube. В фильме отмечается, что СБУ одна из первых приняла на Донбассе, когда под Славянском погиб офицер украинской спецслужбы. В видео последовательно воспроизводятся события начала агрессии России и украинского противостояния. "За четыре года войны СБУ превратилась в эффективную современную спецслужбу, научилась действовать асимметрично и на опережение", – говорится в сообщении службы.