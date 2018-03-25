В Киеве прошла акция солидарности по случаю белорусского Дня воли

Представители белорусской диаспоры в Украине и неравнодушные украинцы провели в воскресенье в Киеве акцию солидарности с белорусским народом "Час свободы", посвященную 100-летию провозглашения Белорусской народной республики (День свободы).

"С 1993 года белорусы отмечают День свободы, как у себя в стране, так и за рубежом, проводя акции и митинги. Хотя, после 1995 года этот праздник фактически запрещен, а массовые акции разгоняются силой, происходят аресты активистов. Собственно, не стал исключением и нынешний год, некоторые активисты в Беларуси были задержаны накануне Дня свободы. И поэтому сегодняшней акцией мы не просто празднуем, но и привлекаем внимание общественности и политиков к проблемам, которые имеют место в Беларуси", - заявил соруководитель Белорусского центра в Украине "Сябры" Олег Овчинников.

Участники акции держали, наряду с флагами Украины, бело-красные-белые флаги и другую символику БНР. С помощью усилителя звука были провозглашены речи активистов, также транслировались белорусские патриотические песни. Среди участников акции были и украинские добровольцы-участники АТО, которые, по их словам, пришли поддержать братский белорусский народ и выразить солидарность со своими собратьями-белорусскими добровольцами.

"День свободы - один из важных праздников для белорусов, ведь именно 100 лет назад, 25 марта 2018 года, была провозглашена независимость Белорусской народной республики. Мы отмечаем этот день здесь, в Киеве, уже много лет. Ранее ходили в посольство Республики Беларусь, но там никто к нам не выходит, чтобы пообщаться. И поэтому мы изменили формат, встречаемся на Майдане, общаемся и празднуем", - сообщила другой соруководитель центра "Сябры" Галина Сарочик.

С Майдана Незалежности участники акции прошли на улицу Грушевского к стадиону "Динамо", где почтили память Михаила Жизневского - белорусского активиста Революции достоинства, который погиб в Киеве в январе 2014 года.

Далее празднование 100-летия БНР в Киеве переместится в сквер "Доброволец" на Троещине - там пройдет торжественное мероприятие, посвященное поднятию флага в честь белорусов-добровольцев в АТО.

Празднование 100-летия провозглашения БНР в Киеве началось с праздничного концерта, который прошел 24 марта в колонном зале КГГА. В ходе мероприятия перед зрителями, в частности, выступили украинские и белорусские артисты.

Как известно, День свободы (бел. Дзень воли) - неофициальный национальный праздник, годовщина возникновения первого национального белорусского государства, Белорусской народной республики. 25 марта 1918 года в оккупированном немцами Минске Совет Белорусской народной республики (бывший исполком Всебелорусского съезда) принял Третью уставную грамоту, согласно которой БНР провозглашалась свободным и независимым государством. Совет БНР объявил, что Брестский мир, подписанный большевиками и немцами, утратил силу, поэтому призвал пересмотреть его условия.

Впрочем, самостоятельная БНР просуществовала только до января 1919 года, когда страну заняли большевики и установили советскую власть, образовав Белорусскую советскую социалистическую республику.