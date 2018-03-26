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МИД Украины проверяет наличие жертв среди украинцев в Кемерово

ТЦ в Кемерово
09:50 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: МИД проверяет информацию о возможном наличии украинцев среди жертв пожара в ТРЦ в Кемерове.

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном наличии украинцев среди жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Консул в Новосибирске проверяет информацию, могли ли быть среди погибших и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове граждане Украины", - сказал Кирилич.

Как сообщалось, пожар в торгово-развлекательном центре в Кемерове начался днем 25 марта. По данным МЧС, возгорание возникло на четвертом этаже, где находятся кинотеатр и детские игровые площадки.

Число жертв пожара уже достигло 53 человек, среди них - 9 детей, еще 16 человек числятся пропавшими без вести.

В рамках расследования дела о пожаре в ТРЦ уже задержаны 4 человека.

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Новости Украины, "Зимняя вишня", Кемерово, МИД Украины, Пожар в Кемерово, РФ, Торговый центр в Кемерово.
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