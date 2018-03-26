Прогноз погоды на 27 марта в Украине: дождь, на дорогах гололед

В Украине в ближайшие сутки 27 марта атмосферные фронты принесут увеличение облачности, осадки и повышение ночной температуры, сообщает Укргидрометцентр.

В южных, восточных и большинстве центральных областей страны ожидается дождь, ночью с мокрым снегом; на остальной территории ночью без осадков, днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Ночью, утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Сумской, Харьковской и Луганской областях 4-9° мороза, днем 2-7° тепла; на юге и Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

В западных областях Украины без осадков, температура ночью -1...+1°, днем около +6...+8°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Карпатах ясно температура воздуха ночью 0...+2°, днем +8...+10°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с

На севере Украины дождь, местами снег. Температура ночью -1...-3°, днем +1...+3°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В центре Украины дождь, температура ночью +2...+4°, днем около +5...+7°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

На востоке Украины дождь, ночью -3...-5°, днем +5...+7°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В южных областях Украины местами дождь, температура ночью +2...+4°, днем около +10...+12°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В Крыму дождь; температура ночью +6...+8°, днем +13...+15°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В Киеве 27 марта ночью без осадков, днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ночью, утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-3°, днем +4...+6°.