На разминирование Донбасса может уйти 15 лет

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что на разминирование территорий на Донбассе может понадобиться 15 лет в том случае, если боевые действия будут завершены в ближайшее время.

Как передает корреспондент, об этом она сообщила на брифинге "Актуальные вызовы имплементации Соглашения об ассоциации. Ход выполнения плана мероприятий на 2018 год".

"Есть трастовые фонды, которые, к сожалению, пока наполняются не так качественно, как нам бы хотелось. Буквально до 100 тыс. евро заложены сейчас в фонд, который был создан в прошлом году по разминированию. И этот фонд, на мой взгляд, для нас чрезвычайно нужен, потому что, по оценкам экспертов, если бы конфликт закончился завтра или сегодня, нам было бы нужно около 15 лет эффективной работы по гражданскому разминированию на тех территориях, которые прилегают к линии разграничения", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что количество территорий, загрязненных взрывными устройствами, потребует именно такого количества времени для ее разминирования, если "мы будем очень эффективно реализовывать эту задачу".

"Поэтому это очевидно - имеется неудовлетворительное пока наполнение этого фонда, но мы работаем, и надо работать со странами-членами Альянса, так как именно они непосредственно делают свои взносы в тот или иной фонд", - сообщила министр.

"Эффективность работы различных трастовых фондов различна, и программы нашего сотрудничества с НАТО отличаются друг от друга. Это зависит от большого количества причин как в отношении отдельных трастовых фондов, так и в отношении, скажем, тех задач, которые стоят и на что именно они направлены", - пояснила Климпуш-Цинцадзе.

При этом, по ее словам, трастовый фонд для помощи по реабилитации украинских военнослужащих и по помощи создания системы реабилитации внутри Украины, "и наполняется эффективно, и используется очень быстро, так как со времени его начала более 700 украинских воинов были реабилитированы за рубежом".