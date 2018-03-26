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Президент наградил нацгвардейцев и присвоил полкам имена казаков

Петр Порошенко
14:41 Сегодня Телеграф
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко наградил нацгвардейцев и присвоил двум полкам НГУ имена казацких полковников Ивана Богуна и Дмитрия Вишневецкого.

Президент Петр Порошенко по случаю 4-й годовщины создания Национальной гвардии Украины подписал указы о присвоении 8 полку оперативного назначения НГУ имени Ивана Богуна и 18 полку - имени Дмитрия Вишневецкого.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В дальнейшем эти полки будут именовать так: 8 полк оперативного назначения имени Ивана Богуна Национальной гвардии и 18 полк оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого НГУ.

«Соответствующие указы глава государства издал в целях возобновления исторических традиций национального войска, увековечения памяти украинцев, внесших значительный вклад в создание и развитие государства, а также защиту его территориальной целостности и независимости, национально-патриотического воспитания личного состава Национальной гвардии», - говорится в сообщении.

Порошенко назвал приоритеты в развитии Национальной гвардии

Также Порошенко вручил знамена частей командирам соответствующих полков во время торжественного мероприятия по случаю 4-й годовщины Нацгвардии в Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений НГУ.

Кроме того, президент вручил нацгвардейцам государственные награды за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм.

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Новости Украины, Нацгвардейцы, Нацгвардия, НГУ, Петр Порошенко.
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