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Постановление Кабмина: ГСЧС могут и уже проверяют крупные торговые центры

ТРЦ
21:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: С 22 февраля ГСЧС Украины может проверять объекты с высокой степенью риска, в частности, крупные ТРЦ.

С 22 февраля на почти все контролирующие органы Украины в полном объеме или частично не распространяется мораторий на проверки украинского бизнеса, согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Украины.

18 декабря 2017 года правительство своим постановлением утвердило список органов государственного надзора (контроля), на которые не распространяется действие закона Украины "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности". Данный нормативный акт вступил в силу 22 февраля 2018 года и будет действовать до 31 декабря 2018 года.

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В этом списке более 20 контролирующих органов. В частности, ГСЧС Украины может проверять учреждения для оздоровления и отдыха детей, интернаты, учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и специализированного образования.

Кроме того, ГСЧС может проверять субъекты хозяйствования только с высокой степенью риска, в том числе, объекты топливно-энергетического, военно-промышленного комплексов, объекты повышенной опасности, химически-опасные объекты и объекты высотного строительства. К таким объектам относятся также крупные торговые и торгово-развлекательные центры.

Согласно утвержденному ГСЧС годичному плану осуществления мероприятий государственного надзора на 2018 год, в текущем году будут проведены проверки на предмет соблюдения законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности на более 25 тыс. объектах повышенной опасности.

Например, в апреле 2018 года будет проверен торговый центр "Мандарин Плаза", в июне будут проверены гипермаркеты "Ашан" в различных регионах Украины, в октябре – киевский клуб "Стерео Плаза". Уже были проверены в феврале ТРЦ Ocean Plaza в Киеве и ТРЦ "Гранд Плаза" в Днепре.

В 2018 году ГСЧС проверит на соблюдение требований пожарной опасности жилой комплекс "Комфорт Таун", ряд гостиниц.

Согласно графику плановых проверок, в августе будут проверены также детские развлекательные центры "СкайПарк" в ТРЦ "ДриТаун" и ТРЦ Sky Mall.

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Новости Украины, ГСЧС, Кабмин, Пожарная безопасность, ТРЦ.
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