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Пожар в ТЦ Кемерово: украинцы не пострадали

Пожар в Кемерово
23:19 Пн, 26 Март 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Украины: МИД Украины заявляет, что наших соотечественников нет среди погибших или пострадавших.

По предварительным данным, граждан Украины нет среди пострадавших и погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово.

Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

Пожар Кемерово: причины, жертвы и факты трагедии
Пожар Кемерово: причины, жертвы и факты трагедииЧитать полностью

"По последним данным представителя управления МЧС в Кемеровской области, украинцев нет среди погибших или пострадавших», – сказал он.

В то же время чиновник отметил, что информация постоянно обновляется.

Как сообщалось, пожар возник 25 марта на последнем этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. По последним данным, погибли 64 человека, более 40 человек обратились за медицинской помощью.

В рамках возбужденного уголовного дела задержали и допросили четырех человек, в том числе арендатора помещения, в котором, как предполагают, был эпицентр возгорания.

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Новости Украины, Жертвы, Пожар в Кемерово, Пожар в торговом центре, Россия, Торговый центр "Зимняя вишня".
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