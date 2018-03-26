Пожар в ТЦ Кемерово: украинцы не пострадали

По предварительным данным, граждан Украины нет среди пострадавших и погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово.

Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

"По последним данным представителя управления МЧС в Кемеровской области, украинцев нет среди погибших или пострадавших», – сказал он.

В то же время чиновник отметил, что информация постоянно обновляется.

Как сообщалось, пожар возник 25 марта на последнем этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. По последним данным, погибли 64 человека, более 40 человек обратились за медицинской помощью.

В рамках возбужденного уголовного дела задержали и допросили четырех человек, в том числе арендатора помещения, в котором, как предполагают, был эпицентр возгорания.