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Командующий Объединенных сил обещает открытость для журналистов

Сергей Наев
05:24 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Сергей Наев рассказал, каким образом будет осуществляться работа между Объединенными силами и СМИ.

Командующий Объединенными силами Сергей Наев обещает открытость для представителей СМИ в части, не касающейся государственной тайны.

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"Во время руководства операцией Объединенных сил я планирую обеспечить открытость для гражданского общества - через СМИ. Чтобы украинцы знали, какие меры предпринимают Объединенные силы в данном регионе. Это будет касаться не только военной составляющей, но и всех аспектов, которые входят в компетенцию Объединенных сил", - сказал он в интервью "5 каналу" в понедельник.

При этом С.Наев подчеркнул: "Работе журналистов никто препятствовать не будет, но там, где будет необходимость (соблюдения - ред.) гостайны или иные ограничения, то мы будем принимать соответствующие меры".

Отвечая на вопрос ведущего о том, не будет ли работа украинских журналистов в зоне боевых действий строиться по принципу стандартов армии США, где представителям СМИ разрешается обнародовать информацию о боестолкновениях, боевых потерях и перемещении лишь через несколько дней, С.Наев сказал: "Всё, что будет касаться военной составляющей, всё будет, как в ведущих армиях мира".

"Информация о перемещении, ведении боевых действий, выполнении боевых задач будет закрыта до тех пор, пока будет необходимо. Мы не будем давать врагу информацию, мы врагу будем давать ответ военным путем", - пообещал командующий Объединенными силами.

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Новости Украины, АТО, Государственная тайна, Журналистика, Объединенные силы, Сергей Наев, СМИ, Украина.
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