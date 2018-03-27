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В Украине жестче будут проверять производителей продуктов

В Украине заработает новая система контроля качества
09:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Новая система контроля качества пищевых продуктов заработает в Украине 4 апреля.

Новая система контроля качества и безопасности пищевых продуктов заработает в Украине с 4 апреля.

Об этом во время пресс-брифинга сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Правительственный портал.

По словам вице-премьер-министра, речь идет о вступлении в силу закона "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных". Новый закон, с одной стороны, создаст условия для обеспечения лучшего качества и безопасности пищевой продукции для потребителей, а с другой – введет четкие и прозрачные процедуры проверок, которые минимизируют коррупционные риски и будут способствовать развитию честной конкуренции.

Предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей (например, в магазине, где продается упакованная продукция длительного хранения, рисков меньше, чем в магазине, где продается свежее мясо). Кроме того, по новому закону, инспекторы Госпотребслужбы будут осуществлять проверки в соответствии с актом проверки. Этот документ будет содержать исчерпывающее количество вопросов для проверки и будет публичным, что минимизирует коррупционные риски.

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За нарушение нового закона предусмотрены жесткие санкции. Сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 тысяч гривень – в зависимости от совершенного правонарушения. В случае выявления на производстве факторов, представляющих опасность жизни и здоровью людей, инспектор может принять решение о временном прекращении производства и/или обращения пищевых продуктов и/или кормов. 

Климпуш-Цинцадзе призвала политиков воздержаться от спекуляций, ведь новый закон призван улучшить качество и безопасность пищевых продуктов в Украине и защитить добросовестных операторов рынка от давления контролирующих органов.

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Новости Украины, Госпотребслужба, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Качество продуктов, Контроль качества.
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