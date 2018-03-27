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Украинцам в апреле добавили два выходных

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13:55 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Из-за Пасхи и 1 мая украинцы будут дополнительно отдыхать 9 и 30 апреля.

Пресс-служба Министерства социальной политики сообщила о двух дополнительных выходных днях в апреле. Помимо обычных выходных, нерабочими днями будут 9 и 30 апреля (понедельник). Так как 8 апреля (воскресенье) будет Пасха, выходной, соответственно, переносится на следующий день - 9 апреля, понедельник. А из-за того, что праздник 1 мая приходится на вторник, украинцы будут отдыхать и 30 апреля, в понедельник. Однако этот выходной придется отработать в субботу, 5 мая.

А вот жителям Закарпатья помимо общегосударственных выходных, добавят еще один - нерабочим для них также будет 2 апреля, поскольку в начале этого месяца отмечают католическую Пасху (воскресенье, 1 апреля). Соответствующее распоряжение подписал председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

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Все по теме:

Новости Украины, 1 мая, 8 апреля, Выходные, Выходные в апреле, Минсоцполитики, Пасха, Украина.
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