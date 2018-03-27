Со 2 апреля украинцы смогут выбрать себе врача

Со следующей недели, 2 апреля, украинцы уже смогут выбирать себе врача - терапевта, педиатра или семейного доктора. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что Минздрав утвердил порядок выбора врача, который предоставляет первичную медицинскую помощь.

"Уже со 2 апреля украинцы могут свободно выбрать своего врача: терапевта для взрослого, педиатра для ребенка или семейного врача для всей семьи, при условии что выбранное ими заведение уже подключено к системе "Электронное здоровье". Подписывая декларацию с выбранным врачом, вы сообщаете государству через Национальную службу здравоохранения (НСЗУ), что деньги за ваше обслуживание должны поступать именно в это медучреждение. Поэтому декларация фактически является формой заявления. Ее нужно переподписывать: право действует до тех пор, пока вы не решите сменить своего врача", - пишет Минздрав.

Любой украинец имеет возможность выбирать врача в любом медицинском учреждении, независимо от места регистрации или проживания. Также подчеркивается, что подключение учреждения к системе "Электронное здоровье" важно - планируется, что там будут храниться все данные пациентов.

Напомним, что 19 октября 2017 года Верховная Рада приняла медицинскую реформу, а 28 декабря Порошенко подписал закон.

Законопроект № 6327 о медицинской реформе предусматривает оплату из госбюджета медицинских услуг, изделий и лекарств для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в связи с болезнями, травмами, отравлениями и патологическими состояниями, а также в связи с беременностью и родами. Документ также предусматривает, что зарплата врачей составляет по меньшей мере 250% от средней зарплаты в Украине за июль прошлого года.

Планируется, что в селе создадут медучреждение для оказания первичной медицинской помощи. Согласно закону, первичная медицина должна быть бесплатной для селян. Финансировать ее планируется из госбюджета, местных бюджетов и других законных источников.