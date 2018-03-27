Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража
Новости: В Минюсте рассказали, как нужно действовать в случае невыплаты зарплаты Украинцам сказали, что делать в случае невыплаты зарплаты
Новости: Сборная Украины уверенно переиграла Японию в товарищеском матче Сборная Украины уверенно переиграла Японию в товарищеском матче
Новости: Завтра дипломаты РФ покинут Киев Завтра дипломаты РФ покинут Киев
X

Климкин предложил обсудить переход на латиницу

Павел Климкин
16:47 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Глава МИД Украины инициирует обсуждение вопроса введения в Украине латиницы.

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал обсудить вероятное внедрение в Украине латиницы наряду с кириллической азбукой.

Об этом он написал в Facebook.

"Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей на латиницу. Наша цель – формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?", – написал Климкин.

Он уточнил, что разговор о роли Украины в центральноевропейской сообществу состоялась в понедельник, 26 марта, при участии журналистов, писателей и бывших политиков.

Сейчас среди славянских стран кириллицей пользуется Украина, Беларусь, Россия, Македония, Черногория, Сербия, Болгария и Босния и Герцеговина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Земовит Щерек, Латиница, Министр иностранных дел, Павел Климкин.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
1 Комментарий
  • Михайло 27.03.2018 17:03

    Негоже, пане, руйнувати те, що народ створював віками. Чи Ви хочете знищити Україну, через знищення красоти нашої мови? Не займай те, що належить народу, бо горе тобі буде!!! Невже батько твій ніколи не говорив тобі, що гріх на чуже зазіхати?

    ответить
    Нравится 0 Не нравится 0
Показать комментарии

Новости общества Украины

В Украине будут по-новому контролировать качество продуктов Командующий ОС обещает открытость для журналистов В Украине состоится дискуссия о введении латиницы

Последние новости

Паккьяо будет добиваться боя с Ломаченко Германия одобрила строительство Северного потока-2 на своей территории Смешные собаки, которые очень боятся воды
Сегодня читают
01 Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
02 Озвучены сроки судов над лишенными неприкосновенности депутатами Украины
03 Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
04 В водоемах Украины может исчезнуть рыба
05 Украинский гимнаст принял гражданство России
Новости сегодня
17:39 Тренер Боруссии рассказал о перспективах Ярмоленко в нынешнем сезоне
17:39 СБУ не воспринимает всерьез заявление Поклонской
17:30 Индия планирует расширить военно-техническое сотрудничество с Украиной
17:30 Молдова высылает троих российских дипломатов
17:28 Из Китая массово отзывают BMW
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Генсек НАТО обнародовал решение по России Генсек НАТО обнародовал решение по России
Новости: Посольство РФ отреагировало на высылку Украиной российских дипломатов Посольство РФ отреагировало на высылку дипломатов
Новости: В СК РФ назвали вероятные причины пожара в Кемерово В СК РФ назвали вероятные причины пожара в Кемерово
Новости: Какая стоимость продуктов по состоянию на 27 марта 2018 года Какая стоимость продуктов по состоянию на 27 марта 2018 года
Добавить комментарий
1