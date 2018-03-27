Климкин предложил обсудить переход на латиницу

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал обсудить вероятное внедрение в Украине латиницы наряду с кириллической азбукой.

Об этом он написал в Facebook.

"Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей на латиницу. Наша цель – формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?", – написал Климкин.

Он уточнил, что разговор о роли Украины в центральноевропейской сообществу состоялась в понедельник, 26 марта, при участии журналистов, писателей и бывших политиков.

Сейчас среди славянских стран кириллицей пользуется Украина, Беларусь, Россия, Македония, Черногория, Сербия, Болгария и Босния и Герцеговина.