Климкин предложил обсудить переход на латиницу
Новости Украины: Глава МИД Украины инициирует обсуждение вопроса введения в Украине латиницы.
Министр иностранных дел Павел Климкин призвал обсудить вероятное внедрение в Украине латиницы наряду с кириллической азбукой.
Об этом он написал в Facebook.
"Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей на латиницу. Наша цель – формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?", – написал Климкин.
Он уточнил, что разговор о роли Украины в центральноевропейской сообществу состоялась в понедельник, 26 марта, при участии журналистов, писателей и бывших политиков.
Сейчас среди славянских стран кириллицей пользуется Украина, Беларусь, Россия, Македония, Черногория, Сербия, Болгария и Босния и Герцеговина.
Негоже, пане, руйнувати те, що народ створював віками. Чи Ви хочете знищити Україну, через знищення красоти нашої мови? Не займай те, що належить народу, бо горе тобі буде!!! Невже батько твій ніколи не говорив тобі, що гріх на чуже зазіхати?