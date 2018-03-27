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В Киеве низкая явка призывников

Весенний призыв
17:03 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В городской призывной комиссии заявили, что на призывные участки являются только около 3% призывников.

В столичной мэрии констатируют очень низкую явку призывников в военкоматов. Об этом сегодня во время заседания городской призывной комиссии сообщил ее глава - заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает пресс-служба КГГА.

"Мы должны вместе с районными комиссарами и главами райгосадминистраций приложить все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи. Уповаем на информирование через жилищно-эксплуатационные организации, однако пока они не показали высокой эффективности. Так, по результатам 2-3 уведомлений к призывным участкам появляются только около 3% граждан призывного возраста", - сказал Д. Давтян.

В КГГА отметили, что на срочную службу этой весной в Киеве планируют призвать 563 киевлянина. В Вооруженные Силы Украины призовут 358 человек, в Национальную гвардию Украины - 135 человек, в Государственную пограничную службу Украины - 40 человек и в Государственную службу специального транспорта Украины - 30 человек.

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Новости Украины, КГГА, Киев, Призыв, Призывники, Украина, Явка.
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