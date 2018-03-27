ВОЗ: недиагностированные случаи туберкулеза составляют 25%

Верховная Рада должна принять национальную программу по борьбе с туберкулезом в Украине на 2018-2021 годы, потому что ежегодно этой болезнью заражаются около 30 тыс. человек. Такое мнение председатель правления благотворительной организации "Фонд "Общественное движение "Украинцы против туберкулеза" Виталий Руденко высказал на пресс-конференции на тему: "Ускорение на пути ликвидации туберкулеза в Украине".

"Мы будем обращаться в Верховную Раду Украины и адвокатировать принятие национальной программы противодействия туберкулезу на 2018-2021 годы, которая сейчас будет готовиться и подаваться", - сказал он.

Руденко напомнил, что в Украине продолжается эпидемия туберкулеза, о чем было объявлено в 2005 году. По его словам, туберкулезом в условиях эпидемии может заболеть любой человек, несмотря на социальный статус.

"Ежегодно около 30 тысяч украинцев заражаются туберкулезом. 11 человек, по официальной статистике, ежедневно умирают от туберкулеза", - отметил Руденко.

При этом он добавил, что статистика "не очень правильная", потому что Всемирная организация здравоохранения, международные эксперты дают гораздо более высокие данные. По данным организаторов пресс-конференции, 64 из 100 тыс. украинцев болеют туберкулезом, что в среднем в 9 раз больше, чем в европейских государствах.

Руденко отметил, что большое количество людей не обследованы, в частности, идет речь о переселенцах, которых более 1,5 миллиона, приехавших с временно оккупированных территорий. Он также добавил, что реформа здравоохранения в сфере противодействия туберкулезу "только набирает ход".

По словам Руденко, нужно не критиковать Министерство здравоохранения, а предлагать ему собственные подходы на пути реформирования.

Так же он отметил, что "пациент должен быть мотивирован закончить лечение до конца, а врач должен быть заинтересован - в первую очередь, речь идет о финансовых факторах". При этом он напомнил, что на сегодняшний день лечение туберкулеза - на амбулаторном этапе - должны вести семейные врачи.

Руденко сообщил, что проведенное фондом закрытое исследование в трех регионах Украины среди семейных врачей показало, что 95% из них не хотят вести больных туберкулезом. "Но когда встал вопрос, а если будут доплачивать за это? ..., то они сказали, что готовы этим заняться", - добавил он.

Заведующая отделением мультирезистентного (устойчивого к лекарствам) туберкулеза Института фтизиатрии и пульмонологии им. Яновского НАМНУ Наталья Литвиненко сообщила, что в ближайшее время в Украине будет изменена нормативная база по туберкулезу.

"Сейчас все абсолютно сферы медицины должны базироваться на принципах доказательной медицины, и фтизиатрия - не исключение. На этих принципах обновляются унифицированный клинический протокол и установка по туберкулезу - это два основных нормативных документа, и они увидят свет в ближайшее время", - отметила она.

По словам Литвиненко, в Украине постепенно распространяться ранняя современная диагностика тяжелых форм туберкулеза, устойчивых к основным противотуберкулезным препаратам.

Она отметила, что, если ранее такие формы врачи могли диагностировать через несколько месяцев после начала заболевания, то ранняя молекулярно-генетическая диагностика сократит этот период до "нескольких суток".

"Второй положительный момент, который ждет страну, - это современное обновленное лечение, которое уже начинает применяться в Украине. Речь идет о сокращенных режимах лечения, и если раньше туберкулез, устойчивый к основным препаратам, лечили 20 месяцев, то сейчас есть разработки 9-12-месячного продолжительности лечения", - сказала Литвиненко.

Она отметила, что в рамках реформирования сферы здравоохранения предусмотрено "максимальное лечение на амбулаторном этапе". Вместе с тем, по словам врача, тяжелые случаи заболевания должны лечиться в стационаре. Кроме того, Литвиненко сообщила, что относительно целесообразности проведения проб Манту опубликовано много научных исследований.

По ее словам, на сегодняшний день отменяется массовая туберкулинодиагностика с тем, чтобы выделить группы риска, нуждающиеся в этой диагностики. "Как страна это сделает, которые выберет группы риска и кого нужно в первую очередь обследовать, это уже другой вопрос, это уже можно обсуждать. Но то, что массовая туберкулинодиагностика не нужна, я согласен с экспертами ВОЗ", - отметила она.

По словам Литвиненко, "если есть возможность применить более точный и более современный метод диагностики, даже если он дороже, чем проба Манту, то лучше выделить те целевые контингенты, которым надо сделать это в первую очередь и обследовать более современными тестами", - считает Литвиненко. При этом она добавила, что проба Манту является неплохим тестом, но существуют лучше.

Исполнительный директор Всеукраинской ассоциации людей, переболевших туберкулезом "Сильнее ТВ", Сергей Дригус сообщил, что много лет проработал медиком в районной больнице города Борисполь и недавно переболел тяжелой формой туберкулеза - мультирезистентной.

По его словам, очень важно защитить людей, заболевших туберкулезом. Дригус отметил, что когда заболел, то был уволен с должности, поэтому пришлось через суды восстанавливаться на работе.

Дригус подчеркнул, что с такими ситуациями сталкивается много больных, которые, выздоровев, не могут вернуться на свои рабочие места, или скрывают свой статус, чтобы пойти работать в другие места.

В свою очередь вице-директор общественного союза "Ассоциация интенсивного лечения тяжелых инфекционных болезней "INCURE" Татьяна Спринсян отметила, что "туберкулезом в мире и в Украине преимущественно болеют люди трудоспособного возраста – социально- и работоактивные". По ее словам, поскольку в Украине к людям, которые вылечились от туберкулеза, достаточно неоднозначное отношение, то получается, что "бывший больной не может вернуться к социально активной жизни".

Эксперт добавила, что в Украине необходимо проводить "движение адвокации больных" по их трудоустройству в дальнейшем и на получение лечения - в стационаре или амбулаторно - по легкой формы заболевания. Директор МОО "Социальные инициативы по охране труда и здоровья" Илона Еленева отметила, что "сейчас мы все чаще говорим об активном выявлении туберкулеза, и это очень важно для того, чтобы туберкулез действительно стал излечимым - не в 50%, не в 70 %, а в 100% случаев. И это возможно, но для этого надо выявлять туберкулез как можно раньше, пока не развились сложные формы".

По ее словам, необходима ранняя диагностика, необходимо проводить обследование. Еленева сообщила, что организация, которую она возглавляет, приступила к реализации проекта по улучшению выявления туберкулеза среди внутренне перемещенных лиц на Донбассе.

Она напомнила, что эти люди "постоянно мигрируют и имеют стрессы", поэтому им нужно уделять особое внимание. Согласно пресс-релизу, по данным ВОЗ, туберкулез - одна из десяти основных причин смертности населения во всем мире, и за 2016 год это инфекционное заболевание унесло жизни 1,67 млн человек.

В Украине, по данным ВОЗ, не диагностированные случаи туберкулеза составляют 25%. Каждый четвертый больной туберкулезом недообследован, или замалчивает свое заболевание, при этом Украина входит в пятерку стран мира с самым высоким уровнем мультирезистентного (устойчивого к лекарствам) туберкулеза.