Суд разрешил военным прокурорам и дальше засекречивать свои декларации

Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Центра противодействия коррупции (ЦПК) относительно решения админсуда, который позволил засекретить декларации военных прокуроров.

Об этом говорится в сообщении ЦПК в Facebook, сообщает Громадське.

«Суд отклонил нашу жалобу и оставил в силе решение Матиоса о засекреченности деклараций отдельных военных прокуроров», - говорится в сообщении.

Работники ЦПК подозревают судью, который принимал решение, в предвзятости.

«Невооруженным глазом было видно предвзятость судьи Сорочка, который снимал наши вопросы и подыгрывал военным прокурорам. Очевидно, что декларации засекречены, чтобы спасти подчиненных Матиоса от лжи в декларациях. Но судьи апелляционного админсуда считают, что Матиос, который не имел полномочий принимать такие решения, сделал все правильно», - подчеркнули в центре.

Как пример, в ЦПК привели декларацию заместителя главного военного прокурора по фамилии Борзых, "который непонятно за какие доходы арендует огромный дом под Киевом".

"И таких, как Борзых, 72 прокурора", - отметили в ЦПК.

Напомним: в декабре 2017 года главный военный прокурор Анатолий Матиос принял решение «о применении специальных мер безопасности» к сотрудникам военной прокуратуры. Меры предусматривали запрет на публикацию информации в отношении следователей и прокуроров в публичных реестрах.