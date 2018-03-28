Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Премьер-министры Польши и Украины обсудили экономическое сотрудничество Премьер-министры Польши и Украины обсудили экономическое сотрудничество
Новости: Кабмин одобрил инвестиции из Германии на социнфарструктуру Кабмин одобрил инвестиции из Германии на социнфарструктуру
Новости: Шедевральный гол Анри в ворота "МЮ", забитый ровно 14 лет назад (Видео) Шедевральный гол Анри в ворота "МЮ", забитый ровно 14 лет назад (Видео)
Новости: NASA перенесло запуск телескопа "Джеймс Уэбб" на 2020 год NASA перенесло запуск телескопа "Джеймс Уэбб" на 2020 год
X

Президент Украины подписал закон, реформирующий сферу парковки

Парковка
17:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Петр Порошенко подписал закон о реформе в сфере парковки, принятый Радой еще в декабре 2017 года.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств", принятый Верховной Радой 21 декабря 2017 года, сообщается на сайте главы государства в среду.

Закон предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.

Также предусмотрено распространение механизма привлечения к административной ответственности лица, на которое зарегистрировано транспортное средство, за зафиксированные в автоматическом режиме нарушения правил дорожного движения, за случаи нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, в том числе за неуплату стоимости услуг парковки или парковку на местах для инвалидов лицами, не имеющими такого права.

Полномочия рассмотрения дел об административных правонарушениях и осуществления временного задержания транспортного средства, согласно документу, имеют инспекторы по парковке.

Усовершенствованы размеры штрафов за нарушение правил парковки. Предусмотрена 50% скидка в оплате штрафов за зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи нарушения в случае их уплаты в течение 10 банковских дней.

Законом устанавливаются все случаи существенного препятствования дорожному движению или создания угрозы безопасности движения, особенно если транспортное средство поставлено на проезжей части в два и более ряда, находится в запрещенных Правилами дорожного движения местах остановки или стоянки, на выделенной полосе движения общественного маршрутного транспорта или велодорожке, делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствия для движения пешеходов, препятствует работе снегоуборочной и другой технологической коммунальной техники в случае введения чрезвычайного положения.

После временного задержания транспортных средств предусмотрено безотлагательное информирование Национальной полиции о таком задержании с указанием времени и места, куда эвакуировано транспортное средство, размещение этой информации на официальном веб-портале исполнительного органа соответствующего местного совета, а также информирование об эвакуации автомобилей на мобильные телефоны владельцев.

Возвращение задержанного транспортного средства будет происходить безотлагательно после уплаты штрафа и стоимости услуги по его транспортировке и хранению.

Для удобства оплаты за парковку и эффективного контроля ее осуществления создается законодательная возможность введения решениями органов местного самоуправления автоматизированной системы контроля оплаты парковки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Закон, Закон о парковке, Парковка, Петр Порошенко, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Военным прокурорам разврешено засекречивать свои декларации Турецкие студенты смогут пройти языковые курсы в Украине Адвокат: Сущенко продлили срок содержания под стражей

Последние новости

Звезда "Дневников вампира" Йен Сомерхолдер стал гостем MagicCon в Германии Стильные старики, которые дадут фору любой молодежи (Фото) Саудовская Аравия построит солнечную электростанцию за $200 млрд
Сегодня читают
01 Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)
02 Обнаружен новый орган человеческого тела
03 Обнажилась и пообещала пойти в президенты: Савченко опубликовала новое видео
04 Вратарь сборной Молдавии пропустил невероятно курьезный гол (Видео)
05 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
Новости сегодня
18:45 Необычный стрит-арт от уличного художника (Фото)
18:42 В Сиднейском университете случайно наткнулись на мумию жрицы
18:34 Коке: Иско нужно перейти в "Атлетико"
18:29 Забавные комиксы, которые поднимут вам настроение
18:27 Роскошная вилла, в которой вам захочеться жить (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Правительство решило не поднимать цену на газ для населения Правительство не увеличит цену на газ для населения
Новости: Кабмин решил вопрос обеспечения военных жильем Кабмин решил вопрос обеспечения военных жильем
Новости: Песков: Ожидайте ответа России Песков: Ожидайте ответа России
Новости: Вербное воскресенье 2018: какого числа и главные запреты праздника Вербное воскресенье 2018: какого числа и главные запреты праздника
Добавить комментарий
0