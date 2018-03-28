Обмудсмен требует отчетности о пожарной безопасности объектов Украины

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после событий в ТРЦ в Кемерово (РФ) призвала организовать проверки противопожарной безопасности в местах массового скопления людей и проинформировать ее о предпринятых мерах до 1 мая.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, Л.Денисова обратилась к министру социальной политики Андрею Реве, министру внутренних дел Арсену Авакову, председателю Федерации профсоюзов Украины Григорию Осовому, главам областных государственных администраций и ряду других должностных лиц по поводу проведении соответствующих проверок торгово-развлекательных центров и других заведений массового пребывания людей в части соблюдения требований законодательства в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Она указала на необходимость поручить проведение такой проверки Государственной службе Украины по вопросам труда (Гоструда) и провести ее территориальными органами Гоструда с привлечением, в частности, представителей профсоюзных организаций. Л.Денисова призвала привлечь членские организации профсоюзов (их объединения) к участию в проведении данных проверок.

Кроме того, омбудсмен обратилась с просьбой к членским организациям работодателей (их объединений) обратить внимание на неукоснительное соблюдение предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в торгово-развлекательных центрах и других учреждениях массового пребывания людей, собственниками и арендаторами этих заведений, требований техногенной безопасности, а также на необходимость обеспечения надежной работы систем противопожарной безопасности и надлежащего содержания и эксплуатации средств противопожарной защиты.

Л.Денисова просит вышеуказанных должностных лиц в рамках их компетенции организовать проведение проверок, которые будут осуществляться территориальными органами Гоструда и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и сообщить ей о предпринятых мерах до 1 мая текущего года.

Как сообщалось, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в тот день было много детей.

По окончательным официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные.

28 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству внутренних дел Украины, ГСЧС совместно с другими органами власти начать масштабную проверку безопасности школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.