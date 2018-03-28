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В Украине увеличится количество канадских офицеров-экспертов

Сотрудники Нацполиции
20:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Канада удвоит представительство полицейских офицеров-экспертов в Украине.

Канада намерена увеличить количество своих офицеров-экспертов в Украине в 2 раза, сообщил посол этой страны Роман Ващук на встрече с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

"Мы планируем увеличить количество наших офицеров-экспертов в Украине вдвое для эффективного реформирования Национальной полиции Украины и повышения уровня квалификации полицейских", - цитирует Р.Ващука департамент коммуникации МВД.

В свою очередь, А.Аваков поблагодарил Канаду за поддержку и выразил надежду на активизацию сотрудничества. "Канада всегда выступала стратегическим партнером на пути реформирования ведомства и правоохранительной системы в Украине. Мы ценим поддержку наших канадских коллег в процессе реформирования МВД и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества", - сказал министр.

Проект поддержки подготовки полицейских (Police Training Assistance Project, РТАР) начался в октябре 2016 года. Он направлен на оказание консультативных услуг и подготовку кадров Нацполиции. Проект включает: консультации канадских специалистов по вопросам управления персоналом и вопросам профессионального развития, поддержку региональных учебных центров, развитие 8 специализированных курсов.

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Новости Украины, Арсен Аваков, Канада, МВД, Офицеры-эксперты, Роман Ващук, Украина.
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