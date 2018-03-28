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Саакашвили просит у СБУ и ГПУ вернуть свои вещи

Михеил Саакашвили
20:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Михеил Саакашвили и его адвокат вновь требуют от правоохранителей вернуть личные вещи.

Адвокат выдворенного из Украины экс-президента Грузии Михеила Сааакашвили Руслан Чернолуцкий обратился с повторным ходатайством к должностным лицам СБУ и Генпрокуратуры Украины о возврате личных вещей М.Саакашвили, которые были изъяты по месту его жительства в Киеве 5 декабря 2017 года во время обыска, или компенсации их стоимости.

Он напомнил, что подавал аналогичное ходатайство 1 марта, но правоохранители игнорируют данное требование, сообщает пресс-служба партии "Рух новых сил" М.Саакашвили.

"Более месяца указанные ходатайства игнорируются, ответы на них не получены, и они по-прежнему не рассмотрены на сегодняшний день. Вещи не возвращены и стоимость их не возмещена", - подчеркнул Р.Чернолуцкий.

Речь идет, в частности, о документах М.Саакашвили, мобильных телефонах, визитных карточках, ноутбуке.

"Арест на изъятые вещи судом не накладывался, а в судебном заседании 26 января прокурор Говорущак заявил, что изъятые вещи были вроде как "потеряны", - отметил адвокат.

Р.Чернолуцкий также указал, что М.Саакашвили 19 марта через него передал в органы досудебного следствия лично подписанное ходатайство с требованием вернуть вещи, которые считает украденными.

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Новости Украины, Адвокаты Саакашвили, Генпрокуратура, Михеил Саакашвили, СБУ, Украина.
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