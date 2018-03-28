Российские дипломаты покинули территорию Украины

Выдворенные российские дипломаты уже покинули территорию Украины.

Вылетали россияне из аэропорта "Жуляны", говорится в сюжете ТСН.

"Первыми выехали служащие российского консульства в Одессе. Еще двое дипломатов домой поехали машинами и пересекли границу в Сумской области. Кроме Одессы, покинули диппредставительства россияне во Львове, Харькове и Киеве", – говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, после выезда всех 13 российских дипломатов, Министерство иностранных дел должно получить ноту о завершении их дипломатической миссии и их аккредитационные карточки.

Как сообщалось, ранее около 30 стран, а также НАТО решили выслать российских дипломатов в ответ на применение Россией боевого химического вещества в британском Солсбери, где 4 марта был отравлен экс-офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль.