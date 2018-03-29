Вятрович против перехода на латиницу

Переход Украины на латиницу может усилить русификацию страны и остановить переход многих граждан на украинский. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Отказ от кириллицы оградит нас от России и приблизит к Европе" - главный аргумент ее сторонников. Однако в действительности изменение письма может сыграть противоположную роль - усиление русификации. Последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них", - говорится в его сообщении. Более того, продолжил В. Вятрович, такое изменение может спровоцировать движение в противоположном направлении - привычный кириллический русский для многих будет проще, чем незнакомый латинский украинский.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил обсудить возможное введение в Украине латиницы наряду с кириллическим алфавитом. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook. К такой идее его побудило предложение историка и журналиста из Польши Земовита Щерека.