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Вербное воскресенье 2018: почему именно верба

Вербное воскресенье 2018
10:08 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости Украины: Вербное воскресенье - это один из самых радостных и светлых православных праздников.

Вербное воскресенье или вход Господень в Иерусалим – праздник, который отмечается накануне Пасхи. В этом году праздник припадает на 1 апреля.

Вербное воскресенье посвящено въезду Иисуса Христа в Иерусалим, про который написано во всех четырех Евангелиях. Когда Иисус прибыл в город верхом на осле, его встречала ликующая толпа, которая приветствовала его пальмовыми ветвями. Христиане заменили пальму вербой.

Когда заканчивается Вербная неделя, наступает Страстная неделя. При этом главные народные обряды недели связаны с вербой и выпадают на субботу и воскресенье.

Почему именно верба

В народе верба всегда олицетворяла весну и новую жизнь. Поэтому она и стала религиозным символом. Кроме того, вербовые ветки называют "ветвями добродетели": они метафорично тянутся к небу.

Кроме того, в Ветхом Завете говорится о том, что в храм люди должны были приносить молодые веточки вербы. Ее освящают в субботу на Всенощном бдении. После этого, вербу несут домой и ставят в воду: если она пустит корни – можно высадить в землю, а если засохнет – ни в коем случае не выкидывайте их, можно только сжечь.

Освященным веточкам вербы придавали особое значение – люди верили в их очистительную силу, и в то, что они помогут спасти домашний скот от болезней.

Кроме того, вербе приписывалась и целебная сила. Ее почки съедали и верили, что она помогает от лихорадки и бесплодия. В народе также верили, что освященная верба может остановить летнюю грозу, а брошенная в пламя — помочь при пожаре.

Также существует еще легенда, согласно которой, когда-то верба была женщиной, у кторой было столько детей, что она поспорила с Матерью-Землей о том, что она плодовитее. Мать-Земля, рассердившись, превратила женщину в вербу.

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Новости Украины, Верба, Вербное воскресенье, Вербное воскресенье 2018, Пасха, Пасха 2018, Праздник.
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