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В Украине начинается масштабная проверка безопасности

Пожарные
17:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: ГСЧС начинает проверки безопасности ТЦ, кинотеатров, школ, детсадов и других мест пребывания людей с 30 марта.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) с 30 марта начинает масштабные проверки безопасности торговых центров, школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на исполнение решения правительства с завтрашнего дня начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров в четверг по результатам совещания премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с главой ГСЧС Николаем Чечеткиным.

Премьер подчеркнул, что данные проверки необходимо сделать как можно быстрее в полной координации с местными властями.

Вместе с тем В.Гройсман подчеркнуть, что проверки не могут быть инструментом давления, но должны обеспечить безопасность граждан.

Гройсман поручил масштабную проверку безопасности
Гройсман поручил масштабную проверку безопасности Читать полностью

"Нам нужны не штрафные санкции, а безопасность людей. Важно, чтобы мы быстро вели проверки, давали рекомендации, и они выполнялись", - подчеркнул В.Гройсман.

Со своей стороны Н.Чечеткин подтвердил, что проверки начнутся уже в пятницу, 30 марта, и будут проходить по всем общественным заведениям в режиме дополнительной тренировки персонала.

Как сообщалось, 28 марта В.Гройсман на заседании правительства поручил Министерству внутренних дел Украины, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) совместно с другими органами власти начать масштабную проверку безопасности ТЦ, кинотеатров, школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.

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Новости Украины, "Проверка безопасности", ГСЧС, Пожар, ТРЦ.
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