Карта без Крыма: Нацсовет не будет проверять украинские каналы

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания взвесил все факты и не назначил проверки телеканалов СТБ и "UA:Перший" за показ карты Украины без Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный совет на заседании 29 марта рассмотрел вопрос о назначении внеплановых проверок общенациональным вещателям НОТУ и СТБ и, взвесив все аргументы и объяснения представителей каналов, принял к сведению зафиксированные мониторингами признаки нарушений Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и не назначил внеплановые проверки вещателей, как предлагалось проектом решения", - говорится в сообщении.

В частности, как говорится в сообщении, по результатам мониторинга вещания 16 марта было зафиксировано в эфире ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" в передаче "Новости" (в 18.11, сюжет об ухудшении погодных условий) факт размещения карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым. В тот же день такой же признак нарушения зафиксирован и в эфире ЧАО "Международный медиа-центр - СТБ" в передаче "Холостяк" (в 21:43, сюжет об экскурсии по пещере "Оптимистичная" Тернопольской области).

Нацсовет принял во внимание тот факт, что оба вещателя сразу же после обнаружения этой технической ошибки (на заседании представители телевещателей детально охарактеризовали ситуации, как эти ошибки возникли) принесли извинения зрителям на своих сайтах и в эфире.

Также в обеих компаниях были приняты дисциплинарные мероприятия к работникам, по вине которых возникла ошибка. Телеканал СТБ уволил своего дизайнера, а НОТУ вынес выговор 4 лицам - дизайнеру, режиссеру эфира, выпускающему редактору и продюсеру информационных программ. Кроме того, СТБ сразу же удалил сюжет с технической ошибкой из Youtube и исправил ошибку при повторе программы.

По данным пресс-службы, между членами регуляторного органа состоялась дискуссия. Сергей Костинский настаивал на назначении проверок. Он настаивал на том, что общенациональные вещатели в целом мало внимания уделяют вопросам войны на востоке страны и оккупации Крыма. Поэтому, по его мнению, это вопрос принципиальный и каналы должны были бы перестраховаться от таких ошибок. Большинством голосов Национальный совет принял к сведению наличие нарушений и обязал компании не допускать их в будущем.

Председатель Национального совета Юрий Артеменко, подытоживая обсуждение этого вопроса, заметил, что в случае возникновения такой ситуации во второй раз Национальный совет не примет во внимание никаких аргументов, и компании получат санкции, предусмотренные действующим законодательством.