Студенты-медики будут сдавать единый государственный экзамен

Со следующего года в медицинских вузах будет внедрен единый государственный квалификационный экзамен для студентов магистратуры.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"С 2019 года для студентов-медиков, получающих степень магистра, начинаются важные изменения - свои знания и навыки они будут подтверждать сдачей Единого государственного квалификационного экзамена", - написала Супрун.

Супрун сообщила, что экзамен будет состоять из четырех компонентов:

- интегрированный тестовый экзамен "КРОК";

- объективный структурированный практический (клинический) экзамен, который проверяет практические навыки выпускника;

- международный экзамен по основам медицины;

- экзамен по английскому языку профессионального направления.

"Успешное прохождение всех этапов экзамена подтвердит, что студенты медицинских вузов получили комплексную подготовку и готовы продолжать учиться в интернатуре. ...Это даст будущим медикам уверенность в том, что они сумели усвоить учебную программу, а их будущим пациентам - еще одно подтверждение, что их здоровье в руках людей, хорошо знающих свое дело", - написала Супрун.

Также, по словам главы Минздрава, продолжится независимое мониторинговое оценивание качества подготовки студентов медицинских вузов. Так, в этом году студенты будут сдавать международный экзамен по основам медицины, по результатам которого будут проанализированы проблемы в подготовке студентов, а также определено, какие учебные программы требуют доработки.