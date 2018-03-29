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Проводники УЗ больше не будут мыть полы в вагонах

Укрзализныця
19:29 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: Проводники "Укрзализныци" больше не будут заниматься влажной уборкой вагонов.

Проводники пассажирских поездов "Укрзализныци" с апреля больше не будут проводить влажную уборку вагонов в пунктах формирования поездов.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на ЦТС.

Вместо проводников эту работу будут выполнять специальные сотрудники производственных подразделений и уборочно-экипировочные бригады.

"Сейчас проводник в пункте формирования осуществляет и сухую, и влажную уборку вагонов. Как следствие, он устает еще до выхода в рейс. При этом вынужден делать это обычной тряпкой и дешевым моющим средством", - заявили в "Укрзализныце".

"Чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров, были разработаны два новых технологических процесса — внутреннее мытье пассажирских вагонов работниками производственных подразделений и работа уборочно-экипировочных бригад пассажирских вагонов", — сообщила УЗ в одном из своих изданий.

Первые будут осуществлять уборку вагонов в случае, если стоянка поезда длится менее 7 часов и нет времени на сдачу вагона.

В таком случае проводник будет оставаться в вагоне, а сотрудники производственных подразделений — выполнять влажную уборку.

"Если же поезд будет находиться в пункте формирования более 7 часов, то проводник, приехав с рейса, сдаст вагон уборочно-экипировочной бригаде. Она, в свою очередь, заменит постельное белье, чайно-кондитерскую продукцию, уберет, помоет и будет охранять его. Проводники вернутся в вагон непосредственно перед рейсом и примут его", — сообщает УЗ.

При этом сухая уборка (сбор мусора, наведение порядка в купе и на рабочем месте) так же останется за проводниками.

Будут установлены также нормативы периодичности уборки: влажная уборка должна будет осуществляется не менее двух раз в сутки, уборка туалетов с обязательным мытьем пола — не менее четырех раз в сутки, а очистка ковровых дорожек пылесосом — не менее двух раз в сутки.

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Новости Украины, Влажная уборка, Проводники, УЗ, Укрзализныця.
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