Суд арестовал Крысина на два месяца
Новости Украины: Юрия Крысина, одного из фигурантов дела о похищении и пытках участников Майдана в январе-феврале 2014 года, арестовали на 60 суток без права внесения залога.
Дарницкий районный суд Киева арестовал на два месяца без возможности внесения залога Юрия Крысина, фигуранта дела о похищении и пытках участников Евромайдана.
Об этом сообщает "Радио Свобода"
Крысина взяли под стражу до 29 мая 2018 года.
Как сообщалось, в Дарницком райсуде Киева слушается дело о похищении и пытках активистов в январе-феврале 2014 года. Обвиняемыми по делу, в частности, является сам Крисын и Сергей Чемес.
Шевченковский районный суд Киева 22 декабря 2017 года приговорил Крысина к 4 годам условно по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло в ночь на 19 февраля 2014 года рядом с Софийской площадью в Киеве.
Начальник отдела Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской ранее заявлял, что в Крысина есть «покровители» среди правоохранителей.