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Суд арестовал Крысина на два месяца

Суд
23:40 Чт, 29 Март 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: lb.ua

Новости Украины: Юрия Крысина, одного из фигурантов дела о похищении и пытках участников Майдана в январе-феврале 2014 года, арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Дарницкий районный суд Киева арестовал на два месяца без возможности внесения залога Юрия Крысина, фигуранта дела о похищении и пытках участников Евромайдана.

Об этом сообщает "Радио Свобода"

Крысина взяли под стражу до 29 мая 2018 года.

Как сообщалось, в Дарницком райсуде Киева слушается дело о похищении и пытках активистов в январе-феврале 2014 года. Обвиняемыми по делу, в частности, является сам Крисын и Сергей Чемес.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря 2017 года приговорил Крысина к 4 годам условно по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло в ночь на 19 февраля 2014 года рядом с Софийской площадью в Киеве.

Начальник отдела Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской ранее заявлял, что в Крысина есть «покровители» среди правоохранителей.

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Новости Украины, Арест, Евромайдан, Майдан, Суд, Юрий Крысин.
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