Суд арестовал Крысина на два месяца

Дарницкий районный суд Киева арестовал на два месяца без возможности внесения залога Юрия Крысина, фигуранта дела о похищении и пытках участников Евромайдана.

Об этом сообщает "Радио Свобода"

Крысина взяли под стражу до 29 мая 2018 года.

Как сообщалось, в Дарницком райсуде Киева слушается дело о похищении и пытках активистов в январе-феврале 2014 года. Обвиняемыми по делу, в частности, является сам Крисын и Сергей Чемес.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря 2017 года приговорил Крысина к 4 годам условно по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло в ночь на 19 февраля 2014 года рядом с Софийской площадью в Киеве.

Начальник отдела Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской ранее заявлял, что в Крысина есть «покровители» среди правоохранителей.