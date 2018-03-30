В консульствах РФ на Украине могут увеличиться сроки оказания услуг

В посольстве Российской Федерации сообщают о возможном увеличении сроков предоставления консульских услуг в Украине.

"Уведомляем Вас о сложностях, которые не по нашей вине могут возникнуть при обслуживании в российских консульских загранучреждениях на Украине. В частности, речь идет об увеличении сроков предоставления некоторых консульских услуг.

Как сообщалось, 26 марта президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери".

Посольство России в Украине располагается в Киеве, есть также генеральные консульства РФ во Львове, Одессе, Харькове.

28 марта сотрудники посольства России, объявленные персонами нон-грата, покинули территорию Украины, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе посольства.