Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Суд арестовал Крысина на два месяца Суд арестовал Крысина на два месяца
Новости: Дочь экс-шпиона Скрипаля пришла в себя Дочь экс-шпиона Скрипаля пришла в себя
Новости: ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018 ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018
Новости: Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года
X

В консульствах РФ на Украине могут увеличиться сроки оказания услуг

Посольство РФ в Киеве
00:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Неудобства связаны с тем, что объявленные Киевом персонами нон грата сотрудники дипведомств покинули страну.

В посольстве Российской Федерации сообщают о возможном увеличении сроков предоставления консульских услуг в Украине.

"Уведомляем Вас о сложностях, которые не по нашей вине могут возникнуть при обслуживании в российских консульских загранучреждениях на Украине. В частности, речь идет об увеличении сроков предоставления некоторых консульских услуг.

Как сообщалось, 26 марта президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери".

Посольство России в Украине располагается в Киеве, есть также генеральные консульства РФ во Львове, Одессе, Харькове.

28 марта сотрудники посольства России, объявленные персонами нон-грата, покинули территорию Украины, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе посольства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Консульства РФ, Посольство РФ, Россия, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Стало известно, когда в Украине запустят 4G Вятрович против перехода на латиницу В Украине появится реестр компаний - должников по зарплате

Последние новости

"МЮ" готов удовлетворить финансовые аппетиты Роналду Искусственный интеллект поможет бороться с нелегальной вырубкой лесов Самые кассовые фильмы "Золотой Юлы" покажут 2-11 апреля
Сегодня читают
01 Федецкий назвал единственного тренера, с которым у Хачериди не было проблем
02 Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года
03 Ученые рассказали о появлении воды на Земле
04 Поветкин - Прайс: дуэль взглядов боксеров (Видео)
05 Стала известна причина, почему Ибрагимович покинул "МЮ"
Новости сегодня
00:15 Курьезные снимки о том, что бывает, когда туалет в доме проектирует жена
00:00 Дани — взгляд изнутри на самое изолированное племя в мире (Фото)
23:46 Люди, которые получили феноменальные способности после травмы мозга (Фото)
23:27 Самые распространенные мифы о космосе, в которые пора перестать верить
23:14 Чувственные иллюстрации о том, чем заняты девушки, когда их никто не видит (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Суд оставил Савченко под арестом Суд оставил Савченко под арестом
Новости: В Украине начинается масштабная проверка безопасности В Украине начинается масштабная проверка безопасности
Новости: Потепление: когда в Украине начнется настоящая теплая весна Когда в Украине начнется настоящая теплая весна
Новости: Золотая Дзига 2018: объявили номинантов премии Золотая Дзига 2018: объявили номинантов премии
Добавить комментарий
0