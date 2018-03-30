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Жебривский объяснил, откуда у него деньги на отдых в ОАЭ

Павел Жебривский
10:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский рассказал о доходах семьи и объяснил откуда у его семьи деньги на отдых в ОАЭ.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что может себе позволить отдых в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Мирнограде, сообщают "Новости Донбасса". 

"1,5 миллиона – дивиденды, 1 миллион гривен – материальная помощь от предприятия, на котором я являюсь акционером. Приблизительно, 600 тысяч [за год] заработная плата, 600 тысяч у жены зарплата и так далее", – сказал глава Донетчины. "Я на день рождения на 5 дней поехал отдохнуть, какой-то человек сфотографировал, и все сайты показали, как Жебривский за тысячу долларов в день может себе позволить. Да, могу! Я за это налоги заплатил", – заявил он.

День рождения у Павла Жебривского 21 марта.

Напомним, 22 марта Сергей Иванов опубликовал в Facebook фотографии Жебривского с отдыха в ОАЭ, отметив, что номер в пятизвездочном отеле One&Only Royal Mirage Dubai стоит порядка тысячи долларов.

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Новости Украины, Деньги на отдых, Доходы семьи, Отдых в ОАЭ, Павел Жебривский.
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