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ГБР анонсирует первые расследования уже в сентябре

Роман Труба и Петр Порошенко
13:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: ГБР ищет работников на 701 должность, Труба анонсирует первые расследования уже в сентябре.

Государственное бюро расследований (ГБР) собирается избрать работников на 701 должность, из которых на 246 должностей конкурсы уже объявлены, а еще на 455 должностей в семь территориальных управлений будут объявлены в ближайшие дни.

В обнародованном пресс-службой Госбюро расследований в пятницу отчете за декабрь 2017 - март 2018 года, в частности, отмечается, что из 246 уже объявленных конкурсов 27 - на занятие руководящих должностей (конкурс проводит внешняя комиссия), на 219 должностей центрального аппарата - внутренняя комиссия ГБР.

"Более 20 лет Украина ждала создания Государственного бюро расследований. Мы поставили цель построить Бюро меньше чем за год. Без поддержки политических институтов, но, надеемся, с поддержкой гражданского общества и международных партнеров. Уже в сентябре 2018 мы начнем первые расследования", - отметил директор ГБР Роман Труба.

В отчете приведены квоты на должности следователей Государственного бюро расследований, как это предусмотрено профильным законом. Всего в центральном аппарате и 7 территориальных управлениях предусмотрено 383 должности следователей. Из них 186 - для кандидатов с опытом работы в должности следователей и 197 - для кандидатов с опытом работы в отрасли права.

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Новости Украины, ГБР, Госбюро, Государственное бюро расследований, Роман Труба.
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