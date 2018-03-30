Руководитель САП провел брифинг: что рассказал Холодницкий

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий начал с заявления, что еще не видел поданные на него в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) жалобы, потому пока не комментирует их.

"После ознакомления с жалобой, смогу прокомментировать все, что там написано... Буду настаивать на публичном рассмотрении", - сказал он журналистам на брифинге в пятницу в Киеве.

Он также выразил удивление выходом в пятницу интервью директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника, в котором тот рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства в отношении Н. Холодницкого.

"За свою должность не держусь..... буду настаивать на публичном рассмотрении", - добавил руководитель САП.

В то же время Назар Холодницкий сообщил, что 3 апреля придет на допрос в Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины.

"3 апреля меня вызывают на допрос в этот департамент, я пойду на него. И дам все показания. Я говорил, что ни от кого не прячусь, никуда не собираюсь убегать", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Н.Холодницкий подчеркнул, что после ознакомления с жалобой, которую подали на него в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, обязательно будет настаивать на публичном рассмотрении этого дисциплинарного производства. "Я прокомментирую каждое слово, которое было сказано", - заявил он.

Однако руководитель САП заявил о том, что в настоящее время по-прежнему исполняет свои обязанности в этой должности.

"Я дождусь вывода квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, тогда будем принимать решение. Пока я работаю, исполняю свои обязанности", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

При этом руководитель САП подчеркнул: "Процесс идёт, САП работает. САП - это не только Холодницкий, а НАБУ - не только Сытник. Я отставки, увольнения не боюсь, я переживаю, что будет дальше с антикоррупционными органами. Потому что согласно закону дуализм должности позволяет фактически и.о. руководителя САП осуществлять полномочия заместителю генерального прокурора, который фактически назначает прокуроров в производствах, согласовывает негласные следственные розыскные мероприятия. Не и.о. руководителя САП, а замгенпрокурора".

Н.Холодницкий пояснил, что с его отстранением от должности или увольнением "фактически руководить САП по закону может только генеральный прокурор Украины".

Как передает корреспондент, руководитель САП продемонстрировал журналистам документ и отметил, что написал заявление об увольнении без даты и имени генпрокурора ещё в начале своей работы в САП.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий так же добавил, что ранее отказывался от негласных предложений работать против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Когда негласно были предложения поработать против НАБУ, я отказывался. Я говорил, что САП этим заниматься не будет, и считаю, что делал правильно. К сожалению, детективы НАБУ таким предложением по САП воспользовались", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Н.Холодницкий утверждает, что отношения между руководителями НАБУ и САП всегда находились в рамках Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Вопрос наших отношений. Всегда были отношения в рамках УПК. Как только прокурор одобрял подозрение – он был хорошим, он был активным, но как только прокурор начинал спрашивать о доказательствах, чем подтверждаете каждое слово, написанное в подозрениях, он сразу становился из старой системы, он становился каким-то не таким", - рассказал он.

Н.Холодницкий подчеркнул, что как руководитель прокуратуры всегда действовал, и будет действовать в рамках закона и требовать от следствия предоставления полной доказательной базы.