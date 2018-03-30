Фиксальная служба упростит заполнение форм е-декларирования

Государственная фискальная служба (ГФС) завершает разработку программного обеспечения (ПО), которое позволит в автоматическом режиме заполнять формы е-декларации, сообщил и.о. главы ведомства Мирослав Продан на своей странице в соцсети Facebook.

"После проверки данных, которые автоматически подтянутся со всех наших реестров (доходы, имущество, недвижимость, автотранспорт), сотруднику останется только наложить свою цифровую подпись. Или внести в автоматически заполненную фору уточнения. Новый технологический подход к е-декларированию должен уменьшить соблазн что-то сокрыть и в то же время позволит людям относиться к этому процессу спокойнее", – написал он.

Он также напомнил, что 1 апреля завершается период подачи электронных деклараций за 2017 год.