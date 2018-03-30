Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Руководитель САП провел брифинг: что рассказал Холодницкий Руководитель САП провел брифинг: что рассказал Холодницкий
Новости: Фиксальная служба упростит заполнение форм е-декларирования Фиксальная служба упростит заполнение форм е-декларирования
Новости: Милан и Турин могут подать совместную заявку на проведение Олимпиады-2026 Милан и Турин могут подать совместную заявку на проведение Олимпиады-2026
Новости: Названы победители Международного фестиваля документального кино Docudays UA Названы победители фестиваля документального кино Docudays UA
X

Фиксальная служба упростит заполнение форм е-декларирования

ГФС
17:50 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: ГФС разрабатывает программное обеспечение для автоматического заполнения е-деклараций.

Государственная фискальная служба (ГФС) завершает разработку программного обеспечения (ПО), которое позволит в автоматическом режиме заполнять формы е-декларации, сообщил и.о. главы ведомства Мирослав Продан на своей странице в соцсети Facebook.

"После проверки данных, которые автоматически подтянутся со всех наших реестров (доходы, имущество, недвижимость, автотранспорт), сотруднику останется только наложить свою цифровую подпись. Или внести в автоматически заполненную фору уточнения. Новый технологический подход к е-декларированию должен уменьшить соблазн что-то сокрыть и в то же время позволит людям относиться к этому процессу спокойнее", – написал он.

Он также напомнил, что 1 апреля завершается период подачи электронных деклараций за 2017 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ГФС, Е-декларации, Мирослав Продан, Украина, Фиксальная служба.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Языковой вопрос: венгры Закарпатья отрицают договоренность с минобразования Погода на выходные: в Украине резко потеплеет Жебривский объяснил, откуда у него деньги на отдых в ОАЭ

Последние новости

Американка удочерила пятерых собак и тратит них больше чем на себя В НБУ уточнили размер золотовалютных резервов Лондон не удивлен ответом Москвы на высылку дипломатов
Сегодня читают
01 Погода на выходные: в Украине резко потеплеет
02 "Я заткну Ломаченко": Линарес - о предстоящем бое с украинским чемпионом
03 Тайна вселенной: физики приблизились к разгадке
04 Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года
05 Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций
Новости сегодня
18:54 В Бельгии подтвердили отказ от ядерной энергетики
18:53 Вы будете смеяться: забавные шедевры от супер мастеров
18:43 Германия также не удивлена "зеркальным" ответом РФ
18:42 Ученые доказали, что чрезмерное количество фотографий вредит памяти
18:41 Ломаченко: Я не знаю, кто такой Паркер
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: В Украине сегодня запускают 4G В Украине сегодня запускают 4G
Новости: Вредные свойства цитрусовых, о которых многие не знают Вредные свойства цитрусовых, о которых многие не знают
Добавить комментарий
0